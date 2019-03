Polis Parisdə “sarı jilet”lərə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bugünkü etirazlarda mitinq iştirakçıları polisə butulka və bankara atıb. Buna cavab olaraq isə polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.

Bununla da münaqişə bitib və aksiya davam edib.

Xatırladaq ki, daha əvvəl hakimiyyət “sarı jiletlər”in müəyyən ərazilərdə aksiya keçirməyə qadağa qoyub.

