Slovakiya keçirilən prezident seçkilərində qalib müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Slovakiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının yaydığı məlumata görə, artıq səslərin 96,8 faizi hesablanıb.

Nəticələrə əsasən, Pezinok şəhərindən olan 45 yaşlı vəkil Zuzana Çaputova prezident seçkilərinin qalibi olub. O, səslərin 58,3 faizini alıb, rəqibi Maroş Şefçoviç isə 41,7 faiz səs toplayıb.

