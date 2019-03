Ukraynada prezident seçkiləri ilə bağlı səsvermə başlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, seçki məntəqələri yerli vaxtla saat 08:00-da açılıb. Səsvermə axşam saat 20:00-dək davam edəcək.

Prezident postu uğrunda 39 namizəd mübarizə aparır.

Qeyd edək ki, Ukraynada 30 milyona yaxın vətəndaş səsvermə hüququna malikdir.





