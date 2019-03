Sumqayıtda 29 yaşlı qadın əri tərəfindən ölümcül döyülüb.



Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi Dəmir yolu keçidi adlanan ərazidə baş verib. Sumqayıt şəhər sakini 1990-ci il təvəllüdlü Bağırova Çinarə Mətləb qızı ailə münaqişəsi zəmnində əri tərəfindən döyülüb.



Qadın xəstəxanaya aparılaraq cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

