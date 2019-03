Azərbaycanlı heykəltaraş Ukraynanın Xalq artisti oldu - FOTO

Ukrayna Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə Xarkov Dövlət Dizayn və İncəsənət Akademiyasının dosenti, həmyerlimiz Katib Səfər oğlu Məmmədov “Ukraynanın Xalq artisti” fəxri adına layiq görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi məlumat verib.

Qeyd edək ki, azərbaycanlı heykəltaraş Katib Məmmədov Ukraynanın əməkdar rəssamı, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki, Fəxri incəsənət xadimi, Ukrayna Rəssamlar İttifaqının, "Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresi"nin, Moskva Peşəkar Rəssamlar Yaradıcılıq Birliyinin üzvüdür.

Soydaşımızın əsərləri dünyanın müxtəlif ölkələrində muzeylərdə, qalereyalarda və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.