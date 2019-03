Çinin Ciansu vilayətində fabrikdə partlayış olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Kuanşan şəhərində qeydə alınıb.



Partlayış nəticəsində 7 nəfər ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb. Hadisə yerinə xilasedicilər cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müəssisənin sahibi polis tərəfindən saxlanılıb. İlkin təhqiqatın nəticələrinə əsasən, partlayışa maye qaz çənindəki sızma səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.