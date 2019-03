İranın cənubunda yerləşən Xuzistan vilayətinin Dezful rayonunda kişi həyat yoldaşının ailəsini "Kalaşnikov" markalı silahdan güllələyib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın Dezful rayonunun polis rəisi polkovnik Hüseyn Eydi deyib.

Onun sözlərinə görə, hadisə nəticəsində 9 nəfər həlak olub, 1 nəfər isə yaralanıb: "Onlardan 7-si hadisə yerində, 2-si isə daha sonra xəstəxanada həlak olub. Ailəni güllələyən şəxs özünü də öldürməyə cəhd edib, hazırda o ağır yaralıdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.