Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar səsvermə başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 32 vilayətdə səsvermə saat 16.00-da, 49 vilayətdə isə saat 17.00-da yekunlaşıb. Hazırda seçki bülletenlərinin hesablanmasına başlanılıb.

Qeyd edək ki, bu gün Türkiyədə növbəti bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Seçkilərdə 12 siyasi partiya iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.