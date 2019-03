Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq seçki qutularının 54,22 faizi hesablanıb.

Son məlumata görə, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) 46,67 faiz səslə siyahıda birincidir. İkinici yerdə 30, 95 faiz səs toplayan CHP gəlir.

