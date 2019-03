Rusiyanın Nijni Novqorod şəhərində ölümlə nəticələnən yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yaşayış evlərindən birində qeydə alınıb. Güclü yanğın nəticəsində 5 nəfər həlak olub.

Onlardan üçü hadisə yerində, digər iki nəfəri isə təcili yardım avtomobilində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

