"Eurovision" təmsilçilərimizdən olan Səmra Rəhimli yeni görünüşdə fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki , müğənni saçına sarı parik taxıb. İfaçı şəkli "sarışın Səmra" şərhi ilə yayımlayıb.

İzləyicilərin isə diqqətini Səmranın əlinə çəkdiyi göz işarəsi olub. İzləyicilər onu massonların işarəsi adlandıraraq "Səmra masondur? Niyə təkgözlüyü təmsil edirsən? Sən şeytana inanırsan?" kimi şərhlər yazıblar.

