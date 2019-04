Tovuzda bədbəxt hadisə: Ər-arvad yaralandı

Tovuzda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dünən saat 23 radələrində Tovuz rayonunun Aşağı Öysüzlü kənd sakini 1952-ci il təvəllüdlü İmamverdiyev Həsən Məhəmmədəli oğlu arvadı 1964-cü il təvəllüdlü Qurbanova Zenfira Əsgər qızı ilə birlikdə həmin kənddəki yaşayış evlərinin həyətində yerləşən, mətbəx və yataq otağından ibarət yardımçı tikilidə olarkən qaz sızması nəticəsində baş vermiş partlayış nəticəsində yardımçı tikili uçub və hər ikisi uçqun altında qalıb.

Həsən İmamverdiyev və Zenfira Qurbanova hadisə yerinə gələn FHN-nin Tovuz yanğından mühafizə hissəsinin Xilasetmə qrupunun əməkdaşları tərəfindən uçqun altından çıxarılaraq rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Hadisə nəticəsində Həsən İmamverdiyev fəqərə sümüyünün, Zenfira Qurbanova isə hər iki ayağın sınığı xəsarəti alıblar.

Fakta bağlı FHN Əməliyyat istintaq idarəsində araşdırma aparılır.

Hadisə ilə bağlı hadisə yerinə baxış keçirilib.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

