Millət vəkili Zakir Qaralova və Ramil Usubova müraciət etdi

Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Baş prokuror cənab Zakir Qaralova və Daxili İşlər naziri, general-polkovnik cənab Ramil Usubova məktubla müraciət ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, millət vəkili bu barədə “Facebook” hesabında status yazıb.

Qeyd edək ki, millət vəkili Daxili İşlər nazirinə bu gün rəsmi şəkildə göndərəcəyi məktubun mətnini də təqdim edib:

Hörmətli Ramil müəllim!

Son günlər sosial şəbəkələrdə “Kazbekə şey basım fırranım” adı ilə videoçəkiliş formasında paylaşılan “mahnı” yayılmaqdadır. İfa edilən “mahnı”nın sözlərində bəşəriyyətin ən böyük bəlası olan narkomaniyaya açıq şəkildə çağırış edilir, onun yayılması təbliğ olunur. Bu çağırışın əsas hədəfi olaraq Azərbaycan auditoriyasının seçilməsi hansısa qüvvələrin ölkəmizdə bu bəlanın yayılmasında ciddi maraqlarından xəbər verir. Bu üzdəniraq "mahnı" artıq orta və ali məktəblərdə, çox sayda gənclərin arasında məqsədyönlü şəkildə sürətlə yayılmaqdadır.

"Mahnı" adı ilə bu biabırçılıq və rüsvayçılığı yazdıranlar, ifa edənlər, videoya çəkilənlər və onu yayanlar kütləvi şəkildə cinayət əməli törətməklə cəmiyyətin, xüsusilə də gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə və sağlamlığına sarsıdıcı zərbə vururlar. Bu çəkilişlərə azyaşlı uşaqların və gənc qızların cəlb olunması isə cəmiyyətdə xüsusi narahatçılıq doğurur.

Hörmətli Ramil müəllim!

Ümid edirəm ki, narkomaniyaya qarşı mübarizəyə hər zaman yüksək diqqət yetirən bir səlahiyyətli dövlət xadimi kimi tərəfinizdən qanunlara və əxlaqi dəyərlərə açıq şəkildə meydan oxuyan və onu heçə sayaraq bu zərərli təbliğatla məşğul olanların şəxsiyyətlərini araşdırmaq istiqamətində təcili tədbirlər görüləcək və bu zərərli təbliğatı gerçəkləşdirən şəxslərin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şəkildə məsuliyyətə cəlb olunması təmin ediləcəkdir. Görüləcək tədbirlərin tərbiyəvi əhəmiyyətini nəzərə alaraq nəticəsi barədə geniş ictimaiyyətə məlumat verilməsini də Sizdən xahiş edirəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.