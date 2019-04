“Normal insanlar açıq-saçıq geyinməməlidir” - Nura Suri – VİDEO

ARB TV-nin “Faydalı saat” verilişinin növbəti qonağı müğənni Nura Suri olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni açıq-saçıq geyinməkdən danışıb:

“Müğənni geyinə bilər, normal insanlar geyinməməlidir. Mənim fotosesiyamı jurnalistlər də bəyənib, paylaşıb. Sadəcə bəzi insanlar var ki, özlərində kiməsə qiymət vermək haqqını tapırlar. Hansı ki, o insanı mən ümumiyyətlə tanımıram və varlğından xəbərdar deyiləm. Qısacası boş yerə vaxt sərf edirlər. Səhnə adamı normal insanlardan seçilməlidir. Bir müəllimə məktəbə elə gələrsə, o gülünc görünər. Səhnə adamının geyimi normal insanların geyimindən seçilmirsə bu da səhvdir”.



