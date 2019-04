İspaniya La Liqasında 29-cu turun görüşləri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” evdə “Hueska”ya 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

La Liqada turnir cədvəlinə 69 xalla “Barselona” başçılıq edir. “Atletiko” 59 xalla 2-ci, “Real” 57 xalla 3-cü, “Xetafe” 46 xalla 4-cü, “Alaves” 44 xalla 5-cidir. “Hueska” 22 xalla sonuncu - 20-cidir.

“Real” – “Hueska” - 3:2

Qollar: İsko, 25, Dani Kebalyos, 62, Kərim Benzema, 89 - Xuan Kamilo Hernandes, 3, Xacyer Eçeita, 74

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.