Bu gün Bakının mərkəzində baş verən ağır qəzada xəsarət alanların kimliyi məlum olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Rəşid Behbudov küçəsində 2 nəfərin ölümü və daha 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirilən şəxslər 1954-cü il təvəllüdlü Xanım Quliyeva və 1996-cı il təvəllüdülü Seymur Niyazovdur.

Hər iki şəxs kəllə-beyin travması alıb. Gənc oğlanın vəziyyəti daha ağır qiymətləndirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.