Universitet təhsilinə ödəniş etmək üçün "part-time" çalışan Briony Gorton öz çimərlik geyim markasını qurdu və həyatını dəyişdi.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, Briony Gorton universitetin karyerasına fayda verməyəcəyini düşünür, o, marka bazarında özünü doğrultmağa çalışır.

Briony Gorton öz markasını yalnız 30 dollar sərmayə ilə qurmağa qərar verib.

Markası 6 ayda 100 min lirə qazanc əldə edir.

Briony'nin məqsədi, şirkətin dəyərini 25 yaşa qədər 1 milyona yüksəltməkdir.

