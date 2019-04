OLAY! Tualetin unitazından görün nə çıxdı? - FOTOLAR

Cənub Afrikadakı Pretoria şəhərində anası Juliette Roos tərəfindən tualetə göndərilən 5 yaşındakı qız tualetin unitazında kobra ilanı görüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, hadisə Cənub Afirikanın Pretoria şəhərində yaşanıb.

Kiçik qızı klozetdən qaldırmağa gedən anası isə gördüyü mənzərə qarşısında dəhşətə düşüb.

Ananın kömək fəryadını eşidən əri Johan, tapdığı bir dəmir ilə ilanı bağlayıb klozetten çıxarmağa çalışıb.

Amma ilan suya düşüb.

Ana Juliette "bundan sonra iki dəfə nəzarət etmədən əsla tualetə getməyəcəyəm" deyib.

Əri Johan isə belə deyib: "Hamamda hörümçək görmək olar, amma tualetdə kobra görməyi təsəvvür etmirdim".

