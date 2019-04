Evlərində qayğı görməyən uşaqlar... / Ramin Musayev yazır

Bəzən "uşaqlarımıza tərbiyə veririk" deyirik.

Fitrətdən (gendən)gələn özünüformalaşdırmaq qabiliyyətini izləmək lazımdır. Ona görə uşaqlara tərbiyə verməyin ,özünüz tərbiyəli olun,çünki uşaq ən çoxu səsli tərbiyəni yox vizual davranışı qavrayır.

Bagçada yadınızdadırsa həmişə əyani vəsaitlə uşaqları başa salırlar.Hissi idrakın nisbətən zəif mərhələsində uşaqlarda əsasən birgə hisslər daha çox təsirli olur.Məsələn həm görmək ,həm də eşitmək bir yerdə olanda daha effektli olur.

Bax,uşaqlarınıza aldığınız oyuncaqlar ,maşın ,heyvan fiqurları və ya şəkilləri uşaqlarınızı daha da ətraf aləmi və yaxud əşyaları yaxşı qavramasına yardımçı olur.Uşaq eşitdiyindən daha çox gözü ilə gördüyünə inanır.Çünki eşitdiyinə inanmaq üçün məntiqi idrak lazımdır .Bu isə hələ əqli mühakimələrlə mümkün olduğundan uşaqlarda tədricən formalaşır.

Bəzən evlərinizdə yetərincə qayğı görməyən uşaqlar gələcəyin potensial dahiləridir.

Əsasım var.əvvəla onlar kənardan qayğı olmadıgı üçün öz təxəyyüllərini daha çox işlədirlər.Xarici münasibətlərdən daha çox asılı uşaqlara nisbətən qayğısız uşaqlarda azadlıgı analiz etmək qabiliyyəti daha güclü olur.

Əlbəttə genetik olaraq zəkası olan uşaqlardan söhbət gedir.Bu mənada uşaqlıq travmaları bir tərəfdən insanı şüuraltı izləsə də ,bu iz özü ilə bərabər yetərincə xəyal qurmaq prosesinə mane olur. Amma sərbəst uşaqlarda xəyal ilə gerçəklik arasında gedən ideyaları tutmaq daha asan olur.

Qızıl ortanı tapmaq çox çətindir. Bəzən uşaqlıqda dəcəl dediyimiz ,sözə baxmayan uşaqlar müharibədə daha fədakar olurlar.

Ramin Musayev



