​Tərtərdə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib - ÖZƏL

Tərtərdə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-a daxil olan xəbərə görə, dünən saat 22 radələrində Tərtər şəhəri V. Həsənov küçəsi bina 1, mənzil 2-də yaşayan 1982-ci il təvəllüdlü Səfərov Ceyhun Şahbaz oğlu Tərtər şəhəri Nizami küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində idarə etdiyi Qaz 3110 markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman həmin istiqamətdə yolun sol hissəsindən sağ hissəsinə keçən piyada Tərtər şəhəri, Nizami küçəsi, bina 103, mənzil 1-də yaşayan 1973-cü il təvəllüdlü piyada Məmmədov Vüqar Telman oğlunu vurub ehtiyatsızlıqdan sonuncuya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirərək yol nəqliyyat hadisəsi törədib, nəticədə piyada Vüqar Məmmədov aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb.

İlkin yoxlama zamanı yol nəqliyyat hadisəsi yerinə baxış keçirilib, fotoşəkillər çəkilib, izahatlar alınıb, meyitin müayinəsi həyata keçirilərək məhkəmə-tibbi ekspertizası təyin edilib.

Faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsinin istintaq qrupu tərəfindən 01.04.2019-cu il tarixdə Azərbaycan CM-nin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.