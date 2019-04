​Zarafatlarımız və gülüşümüz niyə bayağılaşıb? – VİDEO

Hər kəs gülür yaxud da özünü gülürmüş kimi göstərir. Hətta istehzadan, hirsindən, eqosundan gülənlər də olur. Bəs gülüşümüz niyə bayağılaşıb?



Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin “Günə doğru” proqramı mövzu ilə bağlı maraqlı süjet hazırlayıb.



Sakin: “Avtobusda yaxud da hansısa nəqliyyat vasitəsində oturan 20 nəfər insandan bir nəfərinin gülməsi məncə pis bir haldır. 90 faizi təbii deyil hal-hazırda gülüşlərin”.



Sakin: “Normal insanların yoldan keçən zamankı mimikaları, gülüşləri süni gəlir”.



İlham Namiq Kamal – Aktyor: “İnsandakı yumar olmadı o insan maraqlı deyil. Səhər durursan, səhər işə gedirsən yavaş-yavaş işə doğru gedəndə görürsən ki, 3-4 nəfər gəlir qara paltarda sir-sifət də turşumuş, rəncidə olursan da. Amma bir xoş, nurlu insanlar görəndə insanın doğrudan da yaşamaq həvəsi artır”.



Müsahibimiz hesab edir ki, ictimaiyyətə sağlam gülüş bəxş etmək istəyən kəslər adını möhür kimi həkk etdirən satira ustadlarının yaradıcılıqlarını mütləq vərəqləməlidirlər.



Tahir İmanov - "Planet Parni iz Baku" KVN teatrının bədii rəhbəri: “Azərbaycanın çox böyük satirikləri var - Mirzə Cəlil Məmmədluquzadə, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev, Mirzə Ələkbər Sabir və s. Bizim satiramız heç də dünya satirasından geri qalmır. Əksinə əksər istiqamətlərdə biz irəlidəyik. Onları gündəlik oxumaq lazımdır ki, bu günkü sənin yumorun satiran da gülməli, mənalı olsun”.



Şablonlaşmış zarafatlar, gülüş əvəzinə əsəb verən atmacalardan söz düşmüşkən indiki gülüş auditoriyalarını əvvəlkilərlə müqayisə etməyə çalışsaq da müsahibimiz sözü gedən auditoriyaya sadəcə bunları dedi.



Tahir İmanov - "Planet Parni iz Baku" KVN teatrının bədii rəhbəri: “İntellekt səviyyəsi ən yüksək, yumordan, satiradan başı çıxan və ən əsası bizim sadiq tamaşaçılarımızdır. Bu günləri seçim çox böyükdür, seçimlərini düzgün etsinlər”.



Bu gün gənc nəslin nümayəndələri arasında duzsuz, mənası olmayan, bayağı zarafatlar edənlər də az deyil. Satiramızın, yumorumuzun keçmişinə boylansaq o cür zarafatları etməyə haqqımızın olmadığını görərik.



İlham Namiq Kamal – Aktyor: “Təkcə elə bir dənə qeyd edə bilərdim ki, o dövrdə olan “Mozalan” satirik kinojurnalının qüvvəsinin 50 faizi indi olarsa siz o zaman yeni nəsil gəncləri görəcəksiz, mən gənclərə çox inanıram. Və ancaq sağlam gülüşə baxıram və sağlam gülüşü də alqışılayıram”.



Gülüş ömrü uzadır deyirlər amma burda bir incə məqam var, sağlam gülüş ömür uzadır. Çalışın hər zaman sağlam gülüb-güldürəsiniz. Və ən əsası təki, üzünüzdəki qırışlar gülməkdən yaransın.

