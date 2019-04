Qaradağda ağır qəza baş verib.

Səhiyyə Nazirliyindən Metbuat.az-a daxil olan xəbərə görə, sürücü idarəetməni itirdiyi üçün minik avtomobili dirəyə çırpılıb. Arxasınca Sprinter markalı avtomobil minik avtomobilinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində 65-68 yaşlarında kişi dünyasını dəyişib. 45 yaşlı kişi qapalı kəllə beyin travması ilə Kliniki Tibbi Mərkəzə (KTM) gətirilir. 2-si qadın və bir kişi olmaqla 3 nəfər müxtəlif yüngül travmalarla KTM-ə gətirilir.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

