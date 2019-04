ƏDƏBİYYAT “FATEHLƏRİ”NİN GÖRÜNMƏYƏN TƏRƏFLƏRİ - Tural Cəfərli yazır

Bir də görürsən ki, iki cümlə yazan birini iri hərflərlə “YAZIÇI” kimi təqdim etməyə başlayırlar. Adamın tükləri biz-biz olur. Bu adam nə vaxt “yazıçı” oldu, nə yazdı, nə etdi? Saytda işləmək, yaxud qəzetdə köşə yazmaq “yazıçı” olmaqdımı? Əgər elədisə Məmmədnəsir, Pirnəsir, Kirnəsir də yazıçıdı...

Gənclər ədəbiyyatı sevirlərsə, nə gözəl! Sevsinlər! Mən ixtisasca filoloqam, həm də fəlsəfə məzunuyam. Qarşıma çıxan cümləni, mətni oxuyanda izaholunmaz hissləryaşayıram. Bu hissləri yarıda qoyub, qayıdıram öncə qeyd etdiyim “YAZIÇI” eyforiyasına qapılanlara... Oxuyursan ki, hekayə yazıb. Adı da pis deyil. Cəlbedici və maraqlı. Di gəl, oxuyursan heç nə. Vur tatı, çevir tatı... Yeni fikir yox, yeni ideya yox, bədbin, öləzəmiş cümlələr, banal düşüncələr və s.

Niyə “yazıçı” kimi təqdim olunanlar həqiqi mənada yazıçı ola bilmirlər? Əvvəla mütaliə edən hər kəs potensial yazıçı olmaq iddiasına düşür. Yaxşı oxucu olmaq, pis yazıçı olmaqdandaha münasibdir. Hamı üçün! Hər kəs üçün! Bəzən utanırsan, həya edirsən, amma görürsən yox e, basıb keçib e qabağa, adını da qoyub “YAZIÇI”,gözəl! Əhsən sənə! Hamı da bunu öyür, bəyənir, paylaşır... Niyə axı, niyə? Musiqidə bayağılıq varsa, ədəbiyyatda da var. Kinoda da var... Amma ki, bu qruplaşma meydanında at çapan “yazıçılar” ın iddiasına görə bütün dünyanı fəth eləmək olar! Nəinki dünyanı kainatı da...

Bu gün niyə bəzi saytlar, qəzet və jurnallar Nicat Həşimzadəni, Nemət Mətini, Nəcəf Əsgərzadəni ciddi ədəbiyyatla maraqlananları ( hələ məşğul olan demirəm ) bir imza kimi təqdim etməyə can atmırlar?

Fikir verirəm, bəzi imzaların yazdıqları (konkret ad çəkmək istəmirəm, hərəsi bir düşüncənin sahibidi) o qədər dayaz və bayağıdı ki... Saytlar isə bu yazıları böyük şövqlə təqdim edir. Əfsus! Nə deyim... Bəlkə də bu nə vaxtsa düzələcək, ümid etmək istərdim...

Bulqakovu, Kafkanı, Selinceri oxumaq hələ hər şey demək deyil... Bir az fərqli, müasir görünmək üçün edilən cəhdlər kənardan çox gülməli görünür. Məsələn yazıçı özü haqqında bir əhvalat uydurur... Guya bu adamın taleyi yazıçı taleyidi... Ay bala, ay başına dönüm sənin taleyini yaşayan o qədər adam var ki... Nəyə lazımdı bu teatr, bu səhnə? Ortaya ciddi bir əsər qoy, yazı yaz deyim hə! Nədi e ağlaşma qurmusan...?!

Hələlik bu yazını birinci hissə kimi yazıram, necə deyərlər ardı var və ikinci hissədə konkret olaraq mətn və təsvir haqqında fikirlərimi bölüşəcəm...

Tural Cəfərli



