Məşhur aktrisa Jennifer Aniston ötən gün Malibuda görüntülənib.

Mertbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, Anistonın fit bədəni, gənc görünüşü və heç qocalmayan halı təəccübləndirib.

Aniston lateks parçadan ayaq və sinə dekolteli qara paltarıyla olduqca seksi pozalar verib.

Davamlı olaraq dietisyenlə çalışan məşhur aktyor plastik cərrahiyyəsiz üz dartma üsulu olaraq lazer texnologiyasını istifadə edir.

Həmçinin Aniston özəl müəllimlə fitness dərsi alır.

