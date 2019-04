Videosu yayılan qadınlar sərbəst buraxıldı

Qalmaqallı video ilə bağlı saxlanılan 3 qadın ifadəsi alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qalmaqallı video ilə əlaqədar 2 kişi və 3 qadın Nəsimi Rayon Polis İdarəsinə dəvət olunub.

Polisə ifadə verən qadınlar videonun yayılmasıı ilə bağlı narahat olduqlarını bildiriblər. İzahatları alınandan sonra hər 3 qadın sərbəst buraxılıb.

Qeyd edək ki, paytaxtdan kənardakı bağ evlərindən birində Bakı şəhər sakini Valeh İsrafilov və Rusiya Federasiyası vətəndaşı, əvvəllər məhkum olunmuş Cahid Kərimov tərəfindən təşkil olunan məclisdə iştirak edən 3 qadının mahnı oxuyan yerdə çılpaq görüntüləri yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, ictimai qınağa tuş gələn görüntülər məhz C.Kərimov tərəfindən çəkilərək sosial şəbəkədə yayımlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.