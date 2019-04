“Şübhəsiz ki, Ali Seçki Komissiyası kimi qalib elan edərsə, bələdiyyə sədri o olacaq” - Binali Yıldırım

“Şübhəsiz ki, Ali Seçki Komissiyası kimi qalib elan edərsə, bələdiyyə sədri o olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ədalət və İnkişaf partiyasının (AKP) İstanbul bələdiyyəsi sədrliyinə namizədi Binəli Yıldırım jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

B.Yıldırım qeyd edib ki, rəqibi ondan 25 min artıq səs toplayıb: “Təbrik etməyi bacarırıq. Amma proses davam edir. Rəqib namizəd 25 min artıq səs toplayıb. Lakin etibarsız hesab edilən səslərin sayı aradakı fərqdən artıqdır."



"İstanbullu söyləyəcəyini söyləyib. Səs verən, verməyən istanbullulara təşəkkür edirəm. Nəticə İstanbullunun seçimidir. Səs verən istanbulludur. Onların seçimi başımızın, gözümüzün üstündədir", - deyə B.Yıldırım vurğulayıb.



Qeyd edək ki, ötən gün Türkiyədə növbəti bələdiyyə seçkiləri keçirilib. İstanbul meri uğruda gedən gərgin mübarizədə CHP üzvü Ekrem İmamoğlu 48,79 faiz səslə rəqibi "Cümhur İttifaq"ının namizədi Binəli Yıldırımdan (48,51%) cüzi üstündür.



