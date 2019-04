Sən demə çılpaq yatmaq... - Maraqlı fakt

Yuxu gigiyenası heç bu qədər əhəmiyyətli olmayıb!

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, zehni və fiziki baxımdan fayda təmin etmək istəyirsinizsə "pijamaları bir kənara qoyun" deyilib.

Çünki ekspertlərə görə çılpaq yatsaz, həm də kilo verəsiniz, yuxu həm uşaqlıq yolunuzun daha da sağlam olmasını, həm də cinsi yaşamızı yaxşılaşdırmağı təmin edir.

Mütəxəssislər adətən telefonlarımıza və dizi üstə hesablamalarımızı yataq otağının xaricində buraxmağımızı və yaxşı bir gecə yuxusu almaq üçün paltarlarımızı mümkün qədər təmiz və yeni tutmağımızı deyir.

Sağlam bir yuxu üçün, yuxu mühitinin normal temperaturda olması, yuxuya getmək üçün də bədən temperaturunun düşməsi lazımdır. Ancaq araşdırmalar, çılpaq yatmağın keyfiyyətli yuxunun xaricində bir çox faydası olduğunu göstərir.

Zehni olaraq daha ayıq hiss etməyimizə və daha yaxşı metabolizmi cəlb etməyimizə yardımçı olmaqla yanaşı, müntəzəm olaraq yaxşı və dərin yuxu daha gənc görməyimizə yardımçı ola bilər.

Daha yaxşı keyfiyyətdə yuxu daha təzə, daha sıx görünən bir dəridir.

İlk olaraq, yuxu keyfiyyətinin artırılmasının kortizol səviyyələrini saldığı və stressi azaltdığı dəfələrlə sübut olunmuş bilinən bir gerçəkdir.

Çılpaq yatan cütlərin bədən təması artır. Bu sayədə bədənin ifraz etdiyi oksitoksin hormonu daha çox istehsal olunur.

Milli Yuxu Fonduna görə, nə qədər tez yuxuya getsəniz, o qədər yaxşı yuxu keyfiyyəti əldə edərsiniz. Dərin bir yuxuya getməyiniz üçün lazım olan müddəti azaltmağın bir yolu, bədən istiliyinizi salmaqdır. Bədəndəki temperaturun zəiflətməyin yolu isə geyimlərinizi çıxarmaqdır. Bədən temperaturunu salmaq yalnız daha sürətli yuxuya getməyinizə müavin olmaqla qalmaz, eyni zamanda yuxunuzun ümumi keyfiyyətini də artıra bilər.

Yuxu mütəxəssisi olan Dr. Kristofer Winter qadın sağlamlığında yuxu üçün ideal temperaturun 18 dərəcə olduğunu deyir.

