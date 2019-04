Fransanın Tuluz şəhəri yaxınlığındakı Lherm qocalar evində şam yeməyindən sonra kütləvi zəhərlənmə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəhərlənmə nəticəsində 5 nəfər ölüb, 15 nəfərin isə vəziyyəti ağır olaraq qalır.

Tuluz prokurorluğu hadisə ilə bağlı təhqiqata başlayıb.

