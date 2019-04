"Messi əla futbolçudur, amma tanrı deyil" - Roma Papası

Roma Papası Fransisk "Barselona"nın hücumçusu Lionel Messinin futbol tanrısı adlandırılmasına münasibət bildirib.



Metbuat.az-ın İspaniya mətbuatına istinadən yaydığı xəbərə görə, yerli telekanallardan birində qonaq olan argentinalı din xadimi argentinalı superulduzun bu cür çağırılmasının düzgün olmadığını söyləyib:



"Bu, nəzəri cəhətdən ola bilər. Ancaq belə danışmaq yolverilməzdir. Şəxsən mən Messinin Tanrı olduğuna inanmıram. Siz inanırsınız? İnsanlar onu Tanrı adlandıra bilərlər. Necə ki, bir-birilərinə "Səni sevirəm" deyirlər. Ancaq yalnız Tanrıya ibadət edirlər. Yəni, bu, sırf onların fikirləridir. "O, topla meydançada Tanrıdır" - bu, öz fikrini ifadə etmək üçün populyar vasitədir. Əlbəttə, Messi əla futbolçudur, amma Tanrı deyil".



Qeyd edək ki, Papa Fransisk Argentinanın "San-Lorenso" klubunun azarkeşidir.

