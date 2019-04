"Atletiko"dan 2 transfer

"Atletiko" heyətini yeni futbolçularla gücləndirir.

Metbuat.az-ın "A-Bola" nəşrinə istinadən yaydığı xəbərə görə, Madrid təmsilçisi "Portu"dan 2 oyunçunun keçidini həll edib. Paytaxt klubu müdafiəçi Aleks Telleslə yarımmüdafiəçi Ektor Erreranın transferi üçün lissabonlularla razılıq əldə edib. Anlaşmaya əsasən, ispanlar braziliyalı Telles üçün qarşı tərəfə 30 milyon avro ödəyəcək. Meksikalı Erreranın təzminat məbləği haqda isə hələlik məlumat verilmir.



Qeyd edək ki, hər iki futbolçu yayda "Atletiko"ya qoşulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.