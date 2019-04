Küveyt aviaşirkəti sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərləri təkzib edib

“Kuwait Airways” şirkəti bəzi ölkələrin vətəndaşlarına öz təyyarələrində uçuşun, o cümlədən Küveyt Beynəlxalq hava limanında tranzitin qadağan edilməsi barədə sosial şəbəkələrdə şirkətin adından yayılmış saxta məlumatları təkzib edib.

Metbuat.az Azərtaca istinadən xəbər verir ki, şirkətin bəyanatında sosial şəbəkələrdə və bəzi saytlarda “Kuwait Airways” “Twitter” səhifəsinə əsaslanaraq yayılan bu xəbərlərin həqiqətə uyğun olmadığı bildirilir. Xəbərlərdə deyilir ki, guya şirkətin sədri Yusif Al Cassim doqquz millətin nümayəndələrinin uçuşa buraxılmayacağını və bu şəxslərin qeydiyyatdan keçirilməsinin yalnız Daxili İşlər və Xarici İşlər nazirlikləri ilə məsləhətləşmədən sonra mümkün olacağını bəyan edib. “Al Qabas” portalı yazıb ki, Al Cassim bu bəyanatı “Kuwait Airways” şirkətinin 65 illiyi ilə əlaqədar keçirilən mətbuat konfransında verib. Guya təhlükəsizlik məqsədilə uçuşa buraxılmayacaq şəxslərin siyahısına Livan, Suriya, İraq, İran, Əfqanıstan, Pakistan, Yəmən, Banqladeş və Şimali Koreya vətəndaşları daxil edilib.

Bu xəbərlərdə bildirilib ki, tranzit uçuşla hava limanına gələn sərnişinlər üçün 24 saata qədər müddətdə Küveyt ərazisində qaldıqda viza tələb olunmur.

