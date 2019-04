Cənubi Koreya çinli əsgərlərin cəsədlərinin qalıqlarını Çinə təhvil verəcək

Koreya müharibəsində həlak olmuş çinli əsgərlərin cəsədlərinin qalıqlarının növbəti hissəsi Çinə təhvil veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, cəsəd qalıqları növbəti günlərdə Cənubi Koreyadan gətirilərək Çinin Şenyan şəhərində yenidən dəfn ediləcək. Bu, 1950-1953-cü illərdə Koreya müharibəsi zamanı həlak olmuş çinli əsgərlərin qalıqlarının Çinə təhvil verilməsi barədə 2013-cü ildə Çin və Koreya Respublikası arasında imzalanmış razılaşmaya əsasən həyata keçirilən altıncı aksiyadır. Əvvəlki dəfn mərasimləri Çində aprelin ilk həftəsində qeyd edilən Çinmin festivalında, başqa sözlə ölüləri yad etmə günlərində reallaşıb.

Xatırladaq ki, Koreya müharibəsi zamanı Çin xalq könüllüləri Şimali Koreya tərəfdən vuruşublar. Çin tərəfinin məlumatına əsasən, həmin müharibədə 200 minə yaxın çinli həlak olub, onların çoxu Koreya yarımadasında dəfn olunub. Ötən 5 ildə Cənubi Koreya 589 çinli əsgərin qalıqlarını Çinə təhvil verib.

