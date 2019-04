“Microsoft” “Surface Book 2” planşetinin yeni versiyasını təqdim edib

“Microsoft” şirkəti “Surface Book 2” noutbukunun yeni versiyasını təqdim edib. Şirkət “Surface Book” planşetinin 13 düymlük versiyasını daha yeni və məhsuldar 8-ci nəsil “Intel Core 2” prosessoru ilə təchiz edib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadla xəbər verir ki, noutbuk standart konfiqurasiyada 4 nüvəli “Intel Core i5-8350U” prosessoru ilə təchiz olunub və prosessorun takt tezliyi 3,6 QHs-dək arta bilər. Qurğunun başqa texniki xüsusiyyətləri cüzi dəyişib. Əvvəllər olduğu kimi cihaz 8 QB-lıq əməli yaddaş və 256 QB-lıq sərtgövdəli daşıyıcı ilə təchiz olunub.

“Microsoft Surface Book 2” noutbukunun qiyməti 1499 dollardır.

