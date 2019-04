Böyük Britaniya Azərbaycana yeni səfir təyin edib

Böyük Britaniya Azərbaycana yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, kraliça II Elizabet bu vəzifəyə diplomat Ceyms Şarpı təyin edib. Yeni səfir iyul ayı ərzində Azərbaycana gələcək.

Ceyms Şarp bu vəzifədə xanım Kerol Kroftssu əvəz edəcək.

Qeyd edək ki, Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ceyms Şarp 2017-2018-ci illərdə Britaniya XİN-in Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya direktorluğunda siyasi müşavir olub. Diplomat ailəlidir, iki övladı var. 2018-ci ildən XİN-də azərbaycan dili üzrə xüsusi kursa cəlb olunub.

