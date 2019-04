Ən çox maaş alan futbolçu - Messi, yoxsa Ronaldo?

"France Football" jurnalı cari mövsümün ən çox maaş alan futbolçularının adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İspaniyanın "Barselona" klubunun hücumçusu argentinalı Lionel Messi 2018/19 mövsümünün ən çox maaş alan futbolçusu seçilib. L.Messinin maaşı 130 milyon avro təşkil edir.

İkinci yerdə "Yuventus" klubunun oyunçusu portuqaliyalı Kriştiano Ronaldo (113 milyon avro), üçüncü yerdə isə "PSJ"-nin braziliyalı oyunçusu Neymar (91,5 milyon avro) qərarlaşıb.

"Atletiko" klubunun forması ilə çıxış edən fransalı Antuan Qrizman (44 milyon avro) dördüncü yerdə, "Real" klubunun futbolçusu Qaret Beyl (40,2 milyon avro) isə beşinci yerdədir.

