Nəsrin məşhur jurnalın üz qabığında

Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə “Formsante”nin üz qabığına çəkilib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, obyektivlərin qarşısına keçərək, ideal bədən quruluşunu nümayiş etdirib.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə estetik əməliyyat nəticəsində dəyişməsi ilə gündəmə gələn sənətçi bədən quruluşunun ideal olmasını idmana borclu olduğunu söyləmişdi.

Onu da bildirək ki, “Formsante”nin üz qbaığında ən nüfuzlu məşhurlar yer alır.

Elə pozalar göstərdi ki - 50 yaşı olduğuna inanılmır/ FOTOLAR



