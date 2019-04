Müğənni Leyla Ramazanlı toya hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailə qurmağa hazırlaşan sənətçinin toyu aprelin 12-də restoranların birində baş tutacaq.

Məlum olub ki, müğənni uzun müddətdir tanıdığı biznesmenlə ailə həyatı quracaq.

Qeyd edək ki, müğənninin toyu mediaya açıq olacaq.

