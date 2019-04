Samuxda yaşayış evində yanğın olub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon mərkəzində qeydə alınıb. Yaşayış evində baş verən yanğını söndürmək üçün əraziyə iki yanğınsöndürən avtomobil cəlb olunub.

Evə baxış zamanı ev sahibi 1972-ci il təvəllüdlü Hüseynov Habil Maarif oğlunun boğazında kəndir olan yerə sərilmiş meyiti aşkarlanıb. Onun evi yandırıb sonra intihar etdiyi bildirilir. H.Hüseynov həyat yoldaşından boşanıb evdə tək yaşayırmış.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

