Hadisə Yavuz Sultan Səlim Körpüsü istiqamətində qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, istanbullular günü qəza xəbəri ilə açıb. Yavuz Sultan Səlim Körpüsü istiqamətində TIR qəzası meydana gəlib.

İstanbulda Şimali Mərmərə Çevrə yolunda, Paşaköydə bir TIR qəzası baş verib.

Qəza nəticəsində TIR-da olan bütün əşyalar yerə dağılıb. Ətrafdakı sürücülərin qəza haqqında xəbərdarlıq etməsindən sonra aidiyyatı qurumlar TIR-ı və yola səpələnmiş əşyaları ərazidən kənarlaşdırıblar.

