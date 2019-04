​“ASAN Akademiya 2019” layihəsinə start verilir

“ASAN Könüllüləri” Təşkilatının təşkilatçılığı və “Gilan Holding”in maliyyə dəstəyi ilə “ASAN Akademiya 2019” layihəsi həyata keçiriləcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, 20 aprel- 20 iyun 2019-cu il tarixini əhatə edəcək layihənin məqsədi müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alan, fərdi inkişafa dəyər kimi baxan gəncləri bir araya toplamaq, onları təcrübi biliklərə yiyələndirməkdir. Həmçinin onların karyeralarında irəliləmələri üçün təkan verməklə intellektual potensiallarını düzgün dəyərləndirmək prioritetdir.

Layihə müddətində iştirakçılar üçün peşəkarlar tərəfindən liderlik, psixologiya, ictimai idarəetmə, innovasiya, maliyyə, hüquq modulları üzrə xüsusi proqram tədris olunacaq.

İştirakçıların təcrübi biliklərə yiyələnməsi, proqramın real tətbiqi məqsədilə tədris prosesindən əlavə müxtəlif xüsusi məkanlara ekskursiyaların təşkili nəzərdə tutulur.

Layihədə qeydiyyatdan keçmiş və müsahibə əsasında uğurlu hesab edilən şəxslər iştirak edəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.