Bütün şəhər təşvişdə - Baxın səbəb nədir?/ FOTO

Antalyada heyvanat parkında digər canavarlarla dava etdiyi üçün ayrı qəfəsə alınan canavar qəfəsindən qaçaraq heyvanat parkından kənara çıxıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadla xəbər verir ki, polis ətrafda vətəndaşlar tərəfindən görülən canavarı tapmaq üçün axtarış işi başladıb.

Hadisə, saat 16.30 sıralarında Döşemealtı rayonuna bağlı Nəbilər Məhəlləsində, Antalya Böyükşəhər Bələdiyyəsi Heyvanat Parkında baş verib.

Digər canavar və itlərlə davamlı dava edən bir canavar, başqa bir qəfəsə salınıb.

Qəfəsdən çıxmağa müvəffəq olan canavar axşam saatlarına Şərq hasarlarını aşaraq heyvanat parkının sərhədlərinin kənarına çıxıb.

Meşəlik sahəyə doğru irəliləyən canavarı tapmaq üçün polis axtarma çalışması başladıb.

Digər tərəfdən bir vətəndaşın, heyvanat bağına təxminən 2 kilometr məsafədə, eyvanı yaxınlığında canavar gördüyü və polisə xəbər verdiy ibildirilib.

