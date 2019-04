Almaniya dövlətinin “İnterpol” xəttilə axtarışa verdiyi şəxs Azərbaycanda tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniyada 7 maddə ilə axtarışda olan Bolqarıstan vətəndaşı Süleyman Yıldızhan Necat Astara gömrük keçid məntəqəsində saxlanılıb.

O, hüqüq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına təhvil verilib.

