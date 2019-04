Dünən Türkiyədə bələdiyyə və yerli idarəetmə seçkilərində maraqlı hadisə yaşanıb.

Kilis rayonunun Güvəndik kəndində 41 ildir muxtar olan 93 yaşlı Əli Xəmirli növbəti dəfə seçkidə qalib olub.

O, 20 evin olduğu və 73 nəfərin yaşadığı kənddə 57 səsin hamısını alıb.

Türkiyənin ən yaşlı muxtarı olan Əli Xəmirli onu təbrik etməyə gələn kənd əhalisi ilə görüşündə kənddə məscid inşa etdirəcəyi və yolun təmir olunacağı barədə söz verib. //Qafqazinfo

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.