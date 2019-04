Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün "Facebook" səhifəsində Aprel qələbəsinin üçüncü ildönümü münasibətilə video paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, video “Qəhrəmanlarımızla fəxr edirik! APREL 2016” sözləri ilə paylaşılıb.



Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.