Polis hər yerdə onları axtarır - SƏBƏBİ inanılmazdır/ FOTOLAR

Adanada şəxsiyyəti müəyyən olunmayan 2 nəfər park vəziyyətindəki bir avtomobilə benzin tökərək yandırmaq istəyib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadla xəbər verir ki, maşın sahibi vəziyyəti fərq edincə yanğın böyüməmiş söndürərkən vasitədə maddi ziyan meydana gəlib.

Hadisə Seyhan Rayonu Mithatpaşa Məhəlləsi 58192 küçədə baş verib.

Verilən məlumata görə, kimliyi bilinməyən 2 nəfər professor Kızılçınara aid 01 KM 257 nömrəli avtomobilə benzin tökərək oda verib.

Kızılçınar vəziyyəti fərq edincə dərhal avtomobilin yanına qaçıb.

Şəxslər isə sürətlə hadisə yerindən uzaqlaşıb.

Kızılçınar vedrəylə avtomobilinin üzərinə su tökərək yanğının böyüməsinin qarşısını alıb.

Avtomobildə maddi ziyan meydana gəlib.

Kızılçınar vəziyyəti polis dəstələrinə bildirib.

Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb

