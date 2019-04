12 yaşındakı qızı cinsi istismar edən 25 yaşlı oğlana bu cəza verildi

İzmirin Seferihisar rayonunda, qoruyucu ailənin 25 yaşlı oğlu, qorumaya götürdükləri 12 yaşlı qız uşağına cinsi istismarda olduğu iddiasıyla mühakimə olunduğu məhkəmədə 27 il həbs cəzasına məhkum edilib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadla xəbər verir ki, məhbus müttəhimin məhkəmə iclaslarda peşmançılıq göstərməməsini nəzərə alan məhkəmə, cəzada güzəşt etməyib.

Kiçik qızın cinsi istismarda olduğunu iddia etdiyi qoruyucu ata haqqında da eyni cinayətdən cinayət işi açılıb.

Seferihisarda 2011-ci ildə 5 yaşında olan M.S. adlı kişi uşaqla, 7 yaşında olan bacısı H.Ç, qoruyucu ailə tərəfinə verilib.

2016-ci ildə isə 10 yaşına gələn qardaş, təhsil aldığı məktəbdə rəhbər müəlliminə, yanlarında olduqları qoruyucu ailənin oğlu N.C.d.nin, bacısı H.Ç.ye cinsi istismar etdiyini, özünü də bacısıyla əlaqəyə girməyə məcbur etdiyini danışıb.

Rəhbər müəllim, vəziyyəti polisə bildirib. Uşaq Monitorinq Mərkəzində (OTÜSTÜ) ifadəsi alınan M.S. N.C.d.nin kompüterdə oyun oynadacağını deyərək, cinsi məzmunlu görüntülər izlətdirdiyini, "müqavimət göstərsəniz sizi yetimxanaya verərik" təhdidi də bacısına cinsi istismarda olduğunu iddia edib.

Kiçik uşaq, N.C.d.nin özünü də bacısıyla əlaqəyə girməyə məcbur etdiyini irəli sürüb.

OTÜSTÜ tərəfindən hazırlanan hesabatda M.S.ç.nin yaşına uyğun ifadə verdiyi, əzbərlətilmiş qəlib cümlələr qurmadığı, verdiyi ifadəyə etibar edilməsi bildirilib.

Bunun üzərində nəzarətə alınan və həbs olunan N.C.d. haqqında uşağın cinsi istismarı cinayətindən cinayət işi açılıb.

İzmir 9-cu Ağır Cəza Məhkəməsində mühakimə olunan N.C.d, ittihamları qəbul etməyərək, "mən bu söylənənləri etmədim. Qəz və qardaşı məni sevmədikləri üçün böhtan atırlar. Onların parka getməsinə icazə vermirdim. Bunun üçün belə danışmış ola bilərlər" deyib.

H.Ç. İsə məhkəmədə, N.C.d. İlə birlikdə qoruyucu ata M.D.nin də onu istismar etdiyini iddia edib.

. M.S.ç. də qoruyucu atanın, ananın evdə olmadığı zamanlarda bacısına cinsi istismar etdiyini iddia edib.

Ata M.D, "2011-ci ildə əvvəl H.Ç.yi, sonra da qardaşı M.S.ç.yi qoruyucu ailə olaraq aldıq. Qızımızla razılaşmırdılar. İttihamları qəbul etmirik" deyə danışıb.

Davaya müdaxilə edən tərəf olan Ailə, Əmək və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin vəkili Neslihan Ersoy Sevindik, H.Ç. İlə qardaşının dövlət qorumasına alındığını bildirərək, müqəssirin güzəşt edilmədən cəzalandırılmasını istəyib.

Məhkəmə heyəti, məhbus müttəhimi əvvəl 12 il həbs cəzasına məhkum edib.

Sonra da istismarı təhdid altında həyata keçirdiyi, bu səbəblə də cəzanı18 ilə, zəncirvari olaraq həyata keçirdiyi səbəbilə də 27 ilə çıxartdı.

Məhkəmə heyəti, mübahisələrdə peşmançılıq göstərməyən müttəhimə verilən cəzada endirim tətbiq etmədi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.