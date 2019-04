DİQQƏT! Qorxudan zəlzələ "proqnozu" - Bu dəfə...

Özünü seysmik mütəxəssis və yeni nəsil zəlzələ proqnozçusu kimi tanıdan Frank Hoogerbeets son həftələrdə mətbuatın gündəmindən düşmür.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, son proqnozları doğru çıxan Hoogerbeets Türkiyə ilə bağlı da bir xəbərdarlıq edib.

Daha əvvəl böyük bir zəlzələ üçün xəbərdarlıq edən kahin Türkiyədə Acıpayamda baş verən zəlzələdən daha böyük bir zəlzələnin gözlədiyini bildirib.

Hoogerbeets internet saytında dünyada meydana gələn zəlzələ fəallığı şkalasında yaxın tarixdə 8- 9.9 böyüklüyündə bir zəlzələnin baş verəcəyini açıqlayıb.

Onun iddiaları maraqla qarşılansa da, bir çox mütəxəssis zəlzələnin əvvəlcədən təhmin edilməsinin mümkün olmadığını bildirib.

