Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində A.F.Mojaysk adına Hərbi-Kosmik Akademiyanın ərazisində patlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayış akademiyanın inzibati binasında qeydə alınıb.

İlkin məlumata əsasən, hadisə nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb.

