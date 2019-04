Şəmkirdə ruhi xəstə qəbirstanlığı dağıdıb - DİN

Şəmkir Rayon Polis Şöbəsinə cari il mart ayının 31-də Şəmkir rayonunun Keçili kəndi ərazisində yerləşən qəbristanlıqda 2 qəbirin sinə daşı və 50 qəbirin ətrafına quraşdırılan mərmərdən olan güldanların sındırılması, 7 qəbirin kənarına bərkidilmiş süni güllərin qopardılması və 1 qəbir daşının üzərinə qoyulmuş təbii güllərin ətrafa tullanılması barədə müraciət daxil olub.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 245-ci (Qəbir üzərində təhqiredici hərəkət) maddəsi ilə cinayət işi başlaıb.



Keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində bu cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən kənd sakini, ruhi xəstə C.Nəcəfli qısa müddətdə müəyyən edilərək polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.