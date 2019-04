Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası ölkədə martın 31-də keçirilən bələdiyyə seçkilərinin İstanbulun 39 rayonu üzrə nəticələrinə rəsmi şəkildə etirazını bildirib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə AKP-nin İstanbuldakı ofisinin rəhbəri Bayram Şənocaq bəyan edib. Açıqlamada bildirilir ki, AKP-nin seçkilərdə qanun pozuntuları ilə əlaqədar etirazı ölkənin Ali Seçki Komissiyasına təqdim olunub.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

